Pitas mit Lammfleisch und Tzatziki gefüllt

Dieses Rezept passt wunderbar in den Frühling: Pitas mit Lammfleisch und selbstgemachtem, frischen Tzatziki.

Zunächst die halbe Gurke längs halbieren und die Kerne sehr vorsichtig herauskratzen. Viel Salz auf die Gurke streuen und in einem Sieb abtropfen lassen.

Inzwischen das Lammfilet in kleine Stücke schneiden und in eine Schüssel geben. Nun 3 EL Öl, 1 oder 2 Knoblauchzehen, Thymian, Oregano, Kümmel, Salz und Pfeffer hinzufügen und vermischen. Bei Raumtemperatur einziehen lassen.

Nun die Gurke auspressen, um so viel Wasser wie möglich zu entfernen. Anschließend den griechischen Joghurt hinzufügen sowie die Minze, Dill und 1 EL Öl. Bei Bedarf noch eine kleine zerdrückte Knoblauchzehe dazugeben. Alles umrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dann die kleinen Lammstücke bei mittlerer Hitze in einer großen Pfanne anbraten, bis sie braun sind. Inzwischen das Fladenbrot in einem Toaster erwärmen und in zwei Hälften schneiden.