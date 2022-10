Puten-Medaillons mit Parmesan-Risotto, geröstetem Blumenkohl und Kürbis.

Den Blumenkohl in Röschen teilen. Den Kürbis halbieren, entkernen und in Spalten schneiden. Die Schalotten schälen und der Länge nach halbieren. Alles mit 2 EL Olivenöl vermischen. Auf ein Ofenblech legen, den Thymian darauf verteilen, salzen und 15 Minuten bei 200 °C garen.

Die Putenbrust in Medaillons schneiden, in 1 El Olivenöl scharf anbraten, auf das Ofengemüse legen und weitere 10 Minuten im Ofen garen. Die Zwiebel schälen, in feine Würfel schneiden und in der Butter glasig anschwitzen. Den Reis mit anschwitzen lassen, bis die Körner an den Rändern leicht durchscheinend werden.