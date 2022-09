Puten-Pappardelle mit Kürbis, Salbei und Tomate.

Zutaten (für 4 Personen):

500 g Putenbrust

1 kleiner Hokkaido Kürbis

2 Knoblauchzehen

Salz

20 Kirschtomaten

1 EL Olivenöl

2 EL Butter

250 g Pappardelle

50 ml Weißwein

20 Salbeiblätter

60 g Parmesan

Zubereitung:

Den Kürbis halbieren, entkernen und würfeln. Den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Beides salzen und in eine Ofenform legen. Die Tomaten in eine separate Ofenform legen. Über beide Gemüsesorten je 1 EL Olivenöl träufeln und das Gemüse 15 Minuten bei 200 °C garen.