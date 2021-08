Rezept: Bulgur-Tomaten-Pfanne mit Kräutern und Manouri

Möhren schälen und in feine Scheiben schneiden. Bulgur in der doppelten Menge Salzwasser 15 Min. auf niedriger Stufe zugedeckt köcheln lassen. Ingwer schälen und fein hacken. Chili in feine Würfel schneiden. Tomaten abwaschen und vierteln. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Möhren, Ingwer und Chili darin anbraten. Tomatenmark, Tomaten, Crema di Balsamico und alle Kräuter (bis auf das Basilikum) dazugeben. Weiter garen, bis die Möhren weich sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bulgur, Olivenöl und Manouri dazugeben und unterrühren. Mit Basilikum bestreut servieren.