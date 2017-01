Rezepte mit Glücksfaktor

Double-Chocolate-Trüffel

150 ml fettreduzierte Sahne, 7 % Fett

100 g Zartbitterschokolade

200 g Vollmilchschokolade

100 g Halbfettbutter

3 EL Kakaopulver

Die Sahne in einen Topf geben, einmal aufkochen lassen. Schokoladen in Stücke brechen. Dazugeben, umrühren und auf kleiner Flamme kurz köcheln lassen. Butter in Stücke schneiden, mit der Schokomasse verrühren. Herdplatte ausstellen, Restwärme zum Schmelzen nutzen. In eine saubere, fest verschließbare Schüssel füllen. Für drei bis vier Stunden in den Kühlschrank stellen, gelegentlich durchrühren und fest werden lassen.Kakaopulver sieben, in einen tiefen Teller oder eine Schale geben. Mit Hilfe eines Teelöffels kleine Häufchen von der Schokomasse abstechen. Mit kalten Händen zu Kugeln formen und im Kakao wälzen. Eine Stunde kühl stellen, dann sind die Kugeln fertig zum Genießen. Fest verschlossen bleiben sie im Kühlschrak bis zu drei Wochen frisch.1 g Eiweiß, 3 g Fett, 3 g Kohlenhydrate (davon 2 g anrechnungspflichtig), 0 g Ballaststoffe, 3 mg Cholesterin, 10 mg Natrium, 71 mg Kalium, 20 mg Phosphor, 43 Kilokalorien, 172 KilojouleDiabetes-Journal