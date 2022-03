Rezept: Erfrischender Kartoffel-Paprika-Salat

Jeder kennt ihn, jeder mag ihn. In unzähligen Varianten genießen die Deutschen "ihren" Kartoffelsalat. Für einen sommerlichen Kartoffel-Paprika-Salat ist ein Dressing auf Essig-Öl-Basis die erste Wahl. Als besondere Zutat verleihen Kartoffelschalen der Marinade eine sämige Note.

Zutaten für 2 Portionen:

500 g Speise- oder Speisefrühkartoffeln (vorwiegend festkochend)

etwas Sonnenblumenöl zum Braten

250 g rote Spitzpaprika

100 ml Gemüsebrühe

75 ml Weißweinessig

2 Stiele Majoran

1 EL Senf, mittelscharf

50 ml Sonnenblumenöl

½ rote Zwiebel

Salz, Zucker, Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung:

Für den Kartoffelsalat:

Kartoffeln in reichlich Wasser circa 20 Minuten lang kochen. Anschließend abgießen, leicht abkühlen lassen, Kartoffeln pellen und halbieren. Die Kartoffelschale für die Marinade zur Seite legen. Spitzpaprika waschen, abtrocknen, entkernen und längs in Streifen schneiden. In einer heißen Pfanne mit Öl auf höchster Stufe circa drei Minuten braten und mit Salz würzen.