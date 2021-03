Rezept: Gedünsteter Kabeljau an Rucola-Zoodles

Ein leichtes und gesundes Gericht: gedünsteter Kabeljau an Rucola-Zoodles. Probieren Sie unser Rezept doch mal aus!

Zutaten für 4 Personen:

Fisch:

½ TL bunte Pfefferkörner

2 Knoblauchzehen

1 Zweig Rosmarin

3 EL Olivenöl

4 Stücke Alaska Kabeljaufilets (ca. 800 g)

Rucola-Zoodles:

2 Schalotten

400 g Kirschtomaten

2 Zucchini

4 cl Noilly Prat

60 g Rucola

grobes Meersalz, frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:

Pfefferkörner in einem Mörser etwas zerdrücken. Knoblauch abziehen und mit einem Messerrücken andrücken. Rosmarin waschen. 2 EL Öl in einer großen Servierpfanne erhitzen. Etwas Salz, Pfeffer und Knoblauch dazugeben und andünsten. Mit dem Rosmarinzweig mehrfach durch die Pfanne wischen, um das Öl zu aromatisieren.

Kabeljau waschen, trocken tupfen, in dem Würzöl von jeder Seite ca. 2 Minuten andünsten und herausnehmen. Schalotten abziehen und würfeln. Tomaten waschen, halbieren, mit übrigem Öl und Schalotten in das Würzöl geben und ca. 5 Minuten anbraten. Zucchini waschen, die Enden abschneiden und mit einem Spiralschneider oder Sparschäler der Länge nach in dünne "Nudeln" schneiden. Zoodles zu den Tomaten geben und nur sehr kurz mit braten.

Noilly Prat angießen und die Gemüsemischung mit Salz und Pfeffer würzen. Kabeljau auflegen und abgedeckt ca. 5 Minuten dünsten. Rucola waschen, trocken schleudern und in mundgerechte Stücke zupfen. Kabeljau und Gemüse mit dem Rucola garnieren und servieren. Dazu schmeckt frisch geröstetes Landbrot.

Tipp: Nach Wunsch den Rucola noch mit Balsamicocreme beträufeln.

Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten

Rezept nach einer Idee von Alaska Seafood.