Rezept: Graupen-Auflauf mit Kürbis

Graupen sind eine bekömmliche Sättigungsbeilage. In unserem Rezept werden sie in einem leckeren Auflauf verarbeitet.

Zutaten (für 4 Portionen):

200 g Perlgraupen

2 Möhren

½ Stange Lauch

400 g Butternutkürbis

2 Tomaten

200 ml Schlagsahne

250 g Mozzarella

1 TL gekörnte Brühe

einige Zweige frischer Thymian

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

etwas Öl (zum Braten)

etwas Butter (für die Auflaufform)

Zubereitung:

Graupen in kochendem Salzwasser 20 Min. garen. Möhren und Kürbis putzen, schälen und in Würfel schneiden. Lauch abwaschen und in feine Stücke schneiden. Etwas Öl in einem Topf erhitzen und das Gemüse darin anschwitzen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Schlagsahne und gekörnte Brühe einrühren. Einmal aufkochen lassen. Die Graupen in eine feuerfeste, ausgebutterte Form geben. Das Gemüse mit der Sahnesauce darauf verteilen. Einige Zweige frischen Thymian darauf legen. Tomaten abwaschen. Mozzarella und Tomaten in dünne Scheiben schneiden. Über dem Auflauf verteilen. Im Backofen bei 180 °C ca. 35 Minuten goldbraun überbacken.

Tipp: Graupen werden häufig als sättigende Einlage für Eintöpfe verwendet. Sie eignen sich aber auch hervorragend als Beilage wie Reis. Die feinste Qualität besitzen die kleinen runden Perlgraupen, welche unter diesem Namen im Supermarkt zu finden sind.

Foodstyling & Rezept: Melanie Socha