Rezept: Gurken-Tomaten-Fattoush

Gurken und Tomaten – man könnte fast von einer Hass-Liebe sprechen – können zwar nicht miteinander angebaut und gelagert werden, aber sobald es an die Zubereitung geht, vertragen sich die beiden Fruchtgemüse bestens.

Zutaten für 2 Personen:

1 Knoblauchzehe

2 TL Sumak

5–6 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 EL Granatapfelsirup

Meersalz und Pfeffer

3 Fladen arabisches Brot

1 Schlangengurke

11 Cherry-Tomaten

8 Oliven (mit Mandel gefüllt)

12 Bund Petersilie

1 Handvoll Minzblättchen

12; Granatapfel

Zubereitung

Für das Dressing Knoblauchzehe schälen und in eine kleine Schüssel pressen. 1 TL Sumak, 2 EL Olivenöl, 1 EL Zitronensaft und 1 EL Granatapfelsirup dazugeben. Gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Arabisches Brot in mundgerechte Stücke schneiden. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen und die Brotstücke darin von beiden Seiten ausbacken. Zum Schluss mit dem restlichen Sumak und etwas Salz würzen und zur Seite stellen.