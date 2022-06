Rezept: Hähnchenfilet auf Quinoa-Kichererbsensalat

Saftig-zartes Geflügelfleisch passt perfekt zu herzhaften und fruchtige Salatkreationen. So wie bei diesem Rezept für Hähnchenfilte auf Quinoa-Kichererbsensalat.

Zutaten (für 4 Personen):

4 Hähnchenfilets

150 g Quinoa

150 g schwarzer Reis

120 g Linsen (Dose)

120 g Kichererbsen (Dose)

1 Fenchelknolle

200 g Rote Bete (vorgegart)

50 g Baby-Spinat

1/2 Bund glatte Petersilie

1/2 Bund Minze

2 EL Apfelessig

6 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

100 g Sprossenbrokkoli

50 g Granatapfelkerne

Zubereitung:

Quinoa und Reis getrennt voneinander nach Packungsangabe garen. Fenchel halbieren, vom Strunk befreien und in feine Streifen schneiden. Rote Bete in Würfel schneiden. Spinat waschen. Linsen und Kichererbsen abgießen. Petersilie und Minze fein hacken. Alles mit Quinoa und Reis mischen. Salat mit Apfelessig und 4 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer durchziehen lassen. Hähnchenfilets mit 2 EL Öl einreiben, kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und von jeder Seiten 2 bis 3 Minuten scharf anbraten. Untere Enden vom Brokkoli abschneiden, Stangen in der gleichen Pfanne von beiden Seiten 2 Minuten anbraten und mit Salz würzen. Hähnchenfilets im Ofen bei etwa 180 °C circa 12 bis 15 Minuten zu Ende garen. Danach kurz ruhen lassen, Salat und Brokkoli anrichten, mit Granatapfelkernen bestreuen und mit den Hähnchenbrustfilets genießen.