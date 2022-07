Rezept: Japanische Okonomiyaki mit Kartoffeln, Lachs und Kresse

Zutaten für 2 Portionen:

100 Kartoffeln

1 Zwiebel

50 g Karotte

80 g Weißkohl

125 g Mehl (Type 550)

2 EL Panko

1 Prise Meersalz

2 Eier, Größe M

50 ml Wasser

2 EL Olivenöl zum Braten

Für das Topping:

50 ml Milch (3,5 %)

1 Bund Koriander

100 ml Sonnenblumenöl

Salz, Pfeffer

50 g Räucherlachs

etwas Gartenkresse

Zubereitung

Für die Okonomiyaki: Kartoffeln gründlich waschen und schälen. Anschließend Kohl, Karotten und Frühlingszwiebel waschen, abtrocknen und putzen. Kartoffeln, Kohl und Karotten grob in eine Schüssel reiben, Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden und dazugeben. In einer weiteren Schüssel Mehl, Panko, Salz, Eier und Wasser vermengen. Geriebenes Gemüse und Frühlingszwiebel zugeben und zu einem glatten Teig verrühren. Öl in eine Pfanne geben und portionsweise Teig einfüllen. Bei mittlerer Hitze Okonomiyaki-Pfannkuchen je Seite drei bis fünf Minuten ausbacken und anschließend auf Küchenkrepp abtropfen lassen.