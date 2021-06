Rezept: Joghurt-Mousse mit Blaubeeren

300 g Joghurt

180 g Frischkäse

100 g

Magerquark

80 g Puderzucker

120 g weiße Schokolade

½ Päckchen Sofort-Gelatine (oder 4 Blatt Gelatine, in Wasser eingeweicht und ausgedrückt) sowie einige Blaubeeren

Zuubereitung: Joghurt, Frischkäse, Quark und Puderzucker in einer Schüssel mit dem Schneebesen zu einer glatten Masse verrühren. Die Blaubeeren gründlich abwaschen. Die Schokolade auf einem Brett hacken und 20 g davon zur Seite stellen. Die restliche Schokolade sowie 4 EL der Joghurtmasse in einem Topf unter ständigem Rühren auf mittlerer Flamme auflösen. Sofort-Gelatine hineinstreuen und weiterrühren, bis sich alles aufgelöst hat. Die Masse darf keinesfalls kochen. Zügig die Gelatinemischung in die Joghurtmasse einrühren. Anschließend in Becher oder Gläser abfüllen. Mit der übrigen Schokolade und den Blaubeeren dekorieren. Für ein bis zwei Stunden kalt stellen.