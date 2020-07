Rezept

Als heiße und würzige Suppe im Winter, als leichte Grillkartoffel mit Quark, gebraten, gebacken, im Speckmantel oder als Salat. Man könnte die Kartoffel wahrscheinlich 365 Tage im Jahr auf 365 unterschiedliche Arten zubereiten. Am besten, wir fangen heute schon damit an.

Zutaten (für 4 Portionen):

1,6 kg Kartoffeln (vorwiegend festkochend)

1 rote Paprika

6 Eier

250 ml Milch

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

50 g getrocknete Tomaten

1 Bund Rucola

3 TL Paprikapulver, edelsüß

1 TL Salz weißer Pfeffer

etwas Olivenöl

Zubereitung:

Kartoffeln schälen und in feine Scheiben schneiden. Paprika waschen, putzen und fein würfeln. Rucola waschen und trockenschleudern. Eine große Auflaufform mit etwas Olivenöl ausfetten. Kartoffeln in die Form schichten und gut andrücken. Paprikawürfel und getrocknete Tomaten darüber streuen. Eier und Milch in einer Schüssel verquirlen. Knoblauch, Salz und Paprikapulver hinzugeben. Mit Pfeffer abschmecken. Die Eiermasse über den Kartoffeln verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ca. 40–50 Minuten goldbraun backen. Zusammen mit dem Rucola servieren.