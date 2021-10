Rezept: Kartoffel-Pastinaken-Suppe mit Apfelschaum

Kartoffeln und Pastinaken sind im Herbst aus regionalem Anbau in Deutschland erhältlich. Sie enthalten viel Vitamin C, Eisen und Kalium und können somit den Körper auch in der nass-kalten Jahreszeit mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Zudem ergänzen sich die beiden Zutaten geschmacklich perfekt. Denn das mild-sämige Nachtschattengewächs harmoniert ideal mit dem würzig-nussigen Geschmack des Wurzelgemüses. Fein kombiniert, zum Beispiel mit herzhaften und süßen Aromen, lassen sich aus dem herbstlichen Duo somit wahre Gaumenfreuden kreieren.

Zutaten für 2 Portionen: Für die Suppe:

200 g Kartoffeln

2 Zwiebeln

2 Pastinaken

1 EL Olivenöl

300 ml Gemüsebrühe

100 g Sahne

50 g Butter

Salz & Pfeffer

1 Prise Muskatnuss, gerieben Für die Einlage:

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

100 g Blutwurst

20 g Mehl (Type 405)

1 EL Schweineschmalz

2 Frühlingszwiebeln Für den Apfelschaum:

100 ml Apfelsaft, naturtrüb Zubereitung Für die Suppe: Kartoffeln und Pastinaken waschen, abtrocknen und mit den Zwiebeln schälen und in grobe Würfel schneiden. Anschließend Olivenöl in einem Topf erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig anschwitzen, Kartoffeln und Pastinaken dazugeben, mit Gemüsebrühe aufgießen und ca. 30 Minuten köcheln lassen. Sahne und Butter hinzufügen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Für die Einlage: Blutwurst in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und in Mehl wenden. Schweineschmalz in einer Pfanne zerlassen und Blutwurst darin gleichmäßig anbraten.

Für den Apfelschaum: Apfelsaft in einen Topf geben und auf die Hälfte einreduzieren lassen. Dann den reduzierten Apfelsaft mit einem Stabmixer oder Schneebesen schaumig schlagen. Frühlingszwiebeln putzen und in 10 cm lange Streifen schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die in Streifen geschnittenen Frühlingszwiebeln darin scharf anbraten.