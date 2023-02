Rezept: Kartoffelpizzen mit grünem Spargel

In der Zwischenzeit 400 Gramm grünen Spargel waschen, in vier Zentimeter lange Stücke schneiden und in einem Topf mit kochendem Salzwasser etwa zwei Minuten blanchieren. Den grünen Spargel mit eiskaltem Wasser abschrecken. 350 Gramm mehligkochende rohe Kartoffeln schälen und in feine Scheiben hobeln. Zwei Knoblauchzehen schälen und fein hacken, mit einem Esslöffel Zitronenabrieb und drei Esslöffeln Olivenöl verrühren.