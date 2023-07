Rezept: Marokkanischer Lammsalat

In der Zwischenzeit die Orangen schälen und in einzelne Spalten teilen. Dabei so gut wie möglich die weiße Schalenhaut entfernen und den dabei herunter tropfenden Orangensaft in einer kleinen Schüssel auffangen und die Orangenspalten hinzugeben. Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und mit den Kräutern zu den Orangen geben.