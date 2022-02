Ein Glas Orangensaft deckt nicht nur mehr als 50 Prozent des täglichen Bedarfs an Vitamin C, sondern enthält zudem weitere, für den Körper wichtige Nährstoffe. Besonderer Vorteil im Winter: Das Vitamin C in Orangensaft trägt zur normalen Funktion unseres Immunsystems bei und kann zudem Müdigkeit und Erschöpfung reduzieren. Perfekt bekämpfen kann man den Winterblues mit diesem Rezept: Orangenpunsch mit Ingwer und Zitronengras: