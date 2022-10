Rezept: Polenta mit Radicchio, Mangold, Chicoree

Zutaten für 4 Personen:

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 Chicorée

200 g Radicchio

250 g Mangold

4 Zweige Thymian

1 Bio-Zitrone

3 EL Olivenöl

4 EL Honig

1200 ml Wasser

200 ml Sahne

250 g Polenta

Meersalz und Pfeffer

20 g Parmesan

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen und feinhacken. Chicorée und Radicchio putzen, vom Strunk befreien, in Streifen schneiden, waschen und trocken schütteln. Mangold-Stiele von den Blättern trennen und in Streifen schneiden. Mangoldblätter ebenfalls in Streifen schneiden. Stiele und Blätter separat voneinander waschen und trocken schütteln. Thymian waschen und trocken schütteln. Zitrone waschen, trockenreiben und Schale abreiben. Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebel mit Knoblauch, Thymian, der Hälfte der Zitronenschale und Honig leicht karamellisieren. Mangold-Stiele in die Pfanne geben und etwa 5 Min. schmoren. Dann das restliche Gemüse dazugeben, weitere 4 Min. schmoren lassen und ab und an umrühren. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und ein paar Spritzern Zitronensaft abschmecken und zur Seite stellen.