Zutaten:

500 g Rübensirup (oder Honig)

100 g Farinzucker

75 g Kandiszucker

600 g Weizenmehl

50 g Orangeat, gewürfelt

½ TL Piment

2 TL Anis, gemahlen

3 TL Zimt

1 TL Kardamom

½ TL Muskat

5 g Pottasche

2 g Natron

Zubereitung:

Teig-Herstellung: Rübensirup (oder Honig) erhitzen, circa 50 Grad. Kandiszucker, Farinzucker, Orangeat und Gewürz in den Sirup geben und gut mischen. Mehl in die Sirup- Mischung geben und zehn Minuten kneten. Pottasche in Wasser auflösen und dem Teig hinzufügen. Natron in etwas Wasser auf- Genuss und Glamour lösen und dem Teig zugeben. Der Teig muss bei Raumtemperatur drei Stunden ruhen.