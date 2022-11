Rezept: Schnelle Bratäpfel – für Diabetiker geeignet

Zutaten für 2 Äpfel

80 ml Sojadrink, ungesüßt

20 g gemahlene Mandeln

25 g Konfitüre/Fruchtaufstrich, 70 % zuckerreduziert, Methode 3:1

½ TL gemahlener Zimt

30 g gehackte Mandeln

2 mittelgroße Äpfel, je 125 g, z.B. Sorte Boskoop oder Braeburn

Zubereitung

Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze (160 Grad Umluft) vorheizen. Eine kleine Auflaufform bereitstellen. Für die Füllung Sojadrink mit den gemahlenen Mandeln, Konfitüre und Zimt glattrühren. Dann 20 g gehackte Mandeln dazugeben und kurz stehen lassen. Die Äpfel waschen, das Kerngehäuse mit einem Apfelausstecher herauslösen. Alternativ jeden Apfel auf ein Brett stellen. Mit einem scharfen Messer die Mitte (Kerngehäuse) herausschneiden. Die Äpfel in die Auflaufform setzen und mit der Mandelmasse füllen. Es darf ruhig oben etwas überlaufen. Dann die restlichen, gehackten Mandeln obenauf streuen und in den vorgeheizten Backofen stellen. 30 bis 35 Minuten backen. Kurz nachdem die Schale an einer Stelle leicht aufplatzt, herausnehmen und warm genießen – lecker.