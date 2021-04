Rezept: Sommerrollen mit Trockenpflaumen

Sommerrollen sind eine leichte Vorspeise aus der vietnamesischen Küche. Sie ähneln der bekannteren Frühlingsrolle, werden aber nicht frittiert. Die Zutaten werden in Reispapierblätter eingerollt.

Zutaten für 12 Rollen:

60 g Glasnudeln (Asiatischer Supermarkt)

1 reife Mango

2 Möhren

150 g Trockenpflaumen

1-2 Bund Thai-Basilikumblätter

1 Bund Minze

1 kleines Romanasalatherz

12 runde Reispapierblätter (ca. ø 20 cm)

4 EL Limettensaft

Salz

2 Chilischoten, fein gehackt

Zubereitung:

Glasnudeln nach Packungsanweisung einweichen. Mango schälen, das Fruchtfleisch ablösen und in Scheiben schneiden. Möhren schälen und in Streifen schneiden. Trockenpflaumen halbieren. Basilikumblätter und Minze von den Stielen zupfen. Salat waschen und in grobe Stücke zerteilen.

Die Glasnudeln abgießen, mit Limettensaft, Salz und Chili würzen. Die Reispapierblätter nacheinander (nicht mehr als man verarbeiten kann) ca. 2 Minuten in kaltem Wasser einweichen und auf einem Küchentuch etwas abtropfen lassen. 2 Basilikumblätter und 3 Minzblätter mit etwas Salat mittig auf einem Reisblatt verteilen. Glasnudeln, Mango, Möhren und Pflaumen darauf geben. Die Seiten etwas über die Füllung klappen, dann zu einer Rolle aufrollen.

Tipp: Dazu passt ein Dip aus roten und grünen Chilischeiben, gehackten Trockenpflaumen, Sojasauce und Sesamöl.

Rezept nach einer Idee von Amazin Prunes / Kalifornische Trockenpflaumen.