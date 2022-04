Rezept: Spanische Tortilla mit grünem Spargel

Eine überaus schmackhafte Verbindung gehen grüner Spargel und Kartoffeln in einer Tortilla ein. Das vegetarische Gericht ist schnell zubereitet und liefert Abwechslung in der Spargelzeit. Wer bis Ende Mai wartet, kann für dieses Rezept auch die heimische Frühkartoffel verwenden.

Die festkochenden Kartoffeln und den Spargel waschen und abtrocknen. Kartoffeln schälen und in circa 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Den holzigen Strunk vom Spargel entfernen und in mundgerechte Stücke teilen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze oder 175 Grad Umluft vorheizen.

Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Stufe erhitzen und die Kartoffelscheiben darin circa sechs Minuten lang goldbraun anbraten. Anschließend den Spargel in die Pfanne geben und etwa vier Minuten anbraten. Zum Schluss die Zwiebel- und Knoblauchwürfel hinzufügen und ungefähr zwei Minuten lang anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Eier und Sahne in eine Schüssel geben, Parmesan hineinreiben, verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.