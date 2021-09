Rezept: Vegane Pfannekuchen ohne Eier

Pfannkuchen ohne Ei – geht das? Natürlich! In unserem Rezept finden Sie eine Alternative zum klassischen Eierkuchen. Auch die anderen Zutaten sind alle vegan. Guten Appetit!

Margarine, Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Sojamehl mit Wasser miteinander verrühren und dazugeben. Mehl mit dem Backpulver vermischen. Abwechselnd mit der Hafermilch zur Margarine geben und zügig unterrühren. Den fertigen Teig für 30 Min. im Kühlschrank ruhen lassen. Die Äpfel abwaschen, vierteln und das Kerngehäuse herausschneiden. Das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. Etwas Öl in eine heiße Pfanne geben. 1 Kelle Teig darin verteilen und einige Äpfel-Würfel darauf streuen. Solange auf niedriger Stufe braten, bis der Teig oben fest wird. Pfannkuchen mit einem Pfannenwender aus der Pfanne herausnehmen, etwas Zimt-Zucker in die Pfanne streuen und den Pfannkuchen mit den Äpfeln nach unten darin 2–3 Min. fertigbraten.