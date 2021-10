Rezept: Veganes Blumenkohl-Brokkoli-Curry mit roten Linsen

Rezept

Kartoffel-Pastinaken-Suppe mit Apfelschaum

Kartoffeln und Pastinaken sind im Herbst aus regionalem Anbau in Deutschland erhältlich. Sie enthalten viel Vitamin C, Eisen und Kalium und können somit den Körper auch in der nass-kalten Jahreszeit mit wichtigen Nährstoffen versorgen.

MEHR