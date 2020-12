Rezept: Walnuss-Cupcakes

Die leckeren Walnuss-Cupcakes passen perfekt in die Weihnachtszeit, schmecken aber zu jeder Jahreszeit!

Zutaten (für 16 Stück):

250 g Mehl

1 Päckchen Weinsteinbackpulver

3 Eier

200 g weiche Butter

80 ml Milch

150 g Zucker

10 g Walnüsse, gehackt

1 Prise Salz

1 Prise Zimt

16 Papierförmchen

Für das Topping:

200 g Frischkäse

2 EL weiche Butter

175 g Puderzucker

Zubereitung:

Mehl, Salz, Zimt und Backpulver vermischen. Zucker und Eier cremig aufschlagen. Mehlmischung hineinrühren. Dann die weiche Butter unterrühren. Milch und gehackte Walnüsse dazugeben und gut unterrühren. Papierförmchen einzeln in eine Muffin-Backform setzen. Den Teig in die Papierförmchen füllen. Bei 180 °C im vorgeheizten Backofen ca. 20 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und auskühlen lassen. Währenddessen alle Zutaten für das Topping miteinander verrühren und in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen. Die ausgekühlten Cupcakes mit der Creme dekorieren.

Tipp: Es gibt eine unzählige Vielfalt an Papierförmchen, die zum Backen geeignet sind. Sie sind viel mehr als nur eine simple Backform. Mittlerweile gibt es Muffin- und Cupcake-Förmchen für jeden erdenklichen Anlass und zu fast jedem Motto. Im Internet finden sich zudem auch Anleitungen, wie die schicken Papierförmchen beispielweise aus etwas Backpapier einfach selber gebastelt werden können, falls einmal keine Förmchen zur Hand sind.

Foodstyling & Rezept: Melanie Socha