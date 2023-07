Rezept: Zitronen-Cheesecake ohne Zucker

Zutaten (für eine Springform mit 26 cm Durchmesser):

1 kg Quark (20 Prozent Fett)

250 g Butter

200 g Xylit (Birkenzucker)

90 ml Zitronensaft

Abrieb von einer Bio-Zitrone

6 Eier

100 g Weichweizengrieß

eine Prise Salz

etwas Butter und Paniermehl (für die Form)

Zubereitung:

Die Butter in einen Topf geben und schmelzen. Geschmolzene Butter und Xylit in eine Schüssel geben und mit dem Handmixer verrühren. Zitronenschale und Salz dazugeben. Eier nacheinander dazugeben und weiter rühren. Quark, Grieß und Zitronensaft zuletzt unterrühren. In eine gebutterte und mit Paniermehl ausgestreute Springform füllen. Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad etwa 60 bis 70 Minuten backen. Den fertigen Kuchen im ausgeschalteten Backofen 15 Minuten abkühlen lassen, herausnehmen und bis zum Verzehr kühlen. Guten Appetit!