Rezept für Kirsch-Blondies mit Mandeln

Kirschen schmecken nicht nur richtig lecker, sie enthalten neben den Vitaminen A, B und C viele wichtige Nährstoffe wie Folsäure, Kalium, Magnesium und Eisen. Besonders gut vertragen sie sich mit Kuchen, wie auch dieses Rezept beweist.

Butter in einem Topf schmelzen lassen und mit dem Zucker und Vanillezucker in einer großen Rührschüssel verrühren. 2 ganze Eier und 2 Eigelbe mit der lauwarmen Masse vermischen. Mandeln, Mehl, Salz und Backpulver vermischen, in die Rührschüssel zur Ei-Butter-Zucker-Masse geben und zu einem glatten Teig verrühren.