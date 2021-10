Rezept für Kräuterbrötchen

Zutaten (für 14 Stück):

250 g Weizenmehl (Type 550)

150 ml Traubensaft

½ Päckchen Trockenhefe

50 g Hirtenkäse

1 Lorbeerblatt

30 ml Olivenöl

1 EL Paprikapulver (edelsüß)

3 EL gemischte Kräuter

getrockneter Thymian, Rosmarin

1 EL Zucker

Zubereitung:

Alle Zutaten sollen Zimmertemperatur haben. Kräuter, Salz und das Lorbeerblatt in einem Mörser miteinander verreiben. Anschließend alle Zutaten in eine Schüssel geben und 5–10 Min. gründlich miteinander verkneten. Je nach Konsistenz des Teiges noch etwas Flüssigkeit oder Mehl zugeben. Dann mindestens eine Stunde zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. Aus dem Teig 14 kleine Brötchen formen und diese in eine gefettete und mit Mehl ausgestreute Backform setzen. Nochmals 30 Min. gehen lassen. Bei 200 °C im vorgeheizten Backofen etwas 20 Min. backen. Abgekühlt servieren.