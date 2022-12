Selbstgemachte Schoko-Trüffel mit Tee

Wer schon einmal handgefertigte Pralinen in einer Confiserie gekauft hat, weiß, das kann schnell ein kostspieliges Vergnügen werden. Bei den selbstgemachten Tee-Trüffeln sind die Kosten hingegen übersichtlich. Alles, was benötigt wird, sind Zutaten aus dem Supermarkt in der Nähe, natürlich guter Tee, etwas Zeit und die Lust darauf, dieses Jahr besonders geschmackvolle Geschenke zu verteilen.