Spaghetti Amatriciana – vegan - schnell und schmackhaft!

Zutaten

250g Spaghetti

1 Dose gewürfelte Tomaten (400g)

2 mittelgroße Zwiebeln

200g Tofu (geräuchert)

Schwarze und grüne Oliven (entsteint)

Olivenöl (kaltgepresst)

Agavendicksaft

Himalaya-Salz

Frischer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Zwiebeln und Tofu in möglichst kleine Würfel und jeweils fünf bis sechs Oliven in Scheiben schneiden. 6 Esslöffel Olivenöl in einer Wokpfanne oder einer anderen großen Pfanne erhitzen. Das Öl hat die richtige Temperatur, wenn sich am Holzlöffel kleine Bläschen bilden, sobald man ihn in das Öl hält. Sobald das der Fall ist, füge ich den Tofu hinzu und brate ihn unter Rühren so lange an, bis er bräunlich und fest wird. Der Tofu gibt der Sauce diese leicht rauchige Note. Sobald der Tofu die richtige Konsitenz und Farbe hat, Hitze auf mittlere Temperatur reduzieren und Zwiebelwürfel hinzufügen. Unter Rühren so lange anschwitzen, bis sie glasig werden. Dann kommt die Dose Tomaten mit hinein. Bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Sauce ein bisschen einreduziert ist. Parallel drei Liter Wasser mit zwei Esslöffel Olivenöl und einem Teelöffel Himalaya-Salz in einem großen Topf zum Kochen bringen. Sobald die Nudeln kochen, kommen die Oliven mit in die Pfanne. Die Sauce mit Salz, Pfeffer und ein bis zwei Esslöffel Agavendicksaft abschmecken.