Süßes Kartoffelfrühstück: Knuspergranola selbst gemacht

Zutaten für 1 Backblech:

2 große, vorwiegend festkoche Kartoffeln

75 g Haferflocken

100 g Amaranth-Pops

250 g Erdnussbutter

50 ml Kokosöl

75 g Walnusskerne

50 g Sonnenblumenkerne

50 g Leinsamen

100 g Agavendicksaft

1 TL Zimt

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 °Celsius vorheizen. Die Kartoffeln waschen und schälen und in einem Topf mit Salzwasser garkochen. Das Wasser abgießen und die noch warmen Kartoffeln durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Die Walnusskerne grob hacken. Die Amaranth-Pops, die Haferflocken, die Sonnenblumenkerne und die Walnusskerne auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech geben. Das Blech im Backofen auf mittlerer Schiene circa 10 Minuten anrösten (nach fünf Minuten im Ofen wenden). Aus dem Backofen holen und in einer Schüssel abkühlen lassen. Den Kartoffelstampf in eine Schüssel geben. Die Flocken-Nuss-Mischung und die Leinsamen hinzugeben. Agavendicksaft, Kokosöl und die Erdnussbutter in eine Schüssel geben, in der Mikrowelle circa 20 Sekunden erwärmen und gut umrühren. Die erwärmten flüssigen Zutaten über die Kartoffel-Flockenmischung geben und den Zimt darüber verteilen. Die flüssigen und trockenen Zutaten gut mit den Händen vermischen.