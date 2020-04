| Rezept

Flammkuchen mal anders: Probieren Sie den leckeren Süßkartoffel-Flammkuchen mit Serrano- oder Parmaschinken und Rucola.

Zutaten für 6 Portionen:

2 Packungen Flammkuchenteig (Kühlregal, à ca. 240 g)

200 g Kräuterfrischkäse

2 rote Zwiebeln

100 g Serrano- oder Parmaschinken, in Scheiben

600 g Süßkartoffeln

2-3 EL Pflanzenöl

40 g Pinienkerne

80 g Rucola

4-5 TL kanadischer Ahornsirup

Zubereitung:

Flammkuchenteig auf 2 mit Backpapier ausgelegten Backblechen entrollen und mit Frischkäse bestreichen. Zwiebeln abziehen und in feine Ringe schneiden. Schinken in Stücke schneiden. Süßkartoffeln schälen, waschen und in ca. 2 mm dünne Scheiben schneiden.

Backofen auf 240°C Ober-/Unterhitze (220°C Umluft) vorheizen. Süßkartoffeln auf den mit Frischkäse bestrichenen Teig legen und dünn mit Öl bestreichen. Zwiebeln und Schinken darauf verteilen und den Flammkuchen im Backofen ca. 12-16 Minuten backen.

Pinienkerne grob hacken und in einer kleinen beschichteten Pfanne goldbraun rösten. Rucola waschen, trockenschleudern, putzen und in mundgerechte Stücke zupfen.

Flammkuchen mit Rucola und Pinienkernen garnieren, mit Ahornsirup beträufeln und servieren.

Rezept nach einer Idee von: American Sweet Potato Marketing Institute