Süßkartoffel-Sellerie-Suppe mit geröstetem Blumenkohl

Zutaten (für 2 Portionen):

1 große Süßkartoffel

200 g Sellerie

200 g Blumenkohl

1 rote Zwiebel

400 ml Gemüsebrühe

200 ml Hafer-Kochcreme

1 EL feines Paniermehl

getrockneter Majoran

Muskatnuss

Salz, Pfeffer

etwas Öl (zum Braten)

Zubereitung:

Süßkartoffel, Zwiebel und Sellerie schälen und in Würfel schneiden. Etwas Öl in einem Topf erhitzen und die Gemüsewürfel darin anbraten. Mit Brühe ablöschen. Hafer-Kochcreme einrühren. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Majoran würzen. Zugedeckt bei niedriger Hitze 20 Min. köcheln lassen. Nun den Blumenkohl putzen, abwaschen und in feine Scheiben schneiden.