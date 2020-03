| Rezept

Die Sweet-Chili-Sauße verpasst dem Hähnchen die richtige Würze. Lecker dazu ist ein Gemüsereis.

Zutaten (für 4 Portionen):

4 Hähnchenbrustfilets, mit Haut

1 Zucchini

2 Möhren

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

320 g Basmatireis

4 EL Sojasauce

2 EL Tomatenmark

100 ml Wasser

150 ml Sweet-Chili-Sauce

Salz, Kurkuma

etwas Speisestärke

etwas Öl (zum Braten)

Zubereitung:

Reis in der 1,5-fachen Menge gesalzenem Wasser fünf Minuten kochen. Herd ausschalten und zehn Minuten zugedeckt ziehen lassen. Zucchini waschen, Möhren schälen. Beides fein würfeln. Gemüsewürfel in einer Pfanne fünf Minuten in etwas Öl braten. Reis und Gemüse mischen. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. In wenig Öl andünsten. Tomatenmark dazugeben. Sojasauce, Sweet-Chili-Sauce und Wasser einrühren. Zugedeckt köcheln lassen, bis die Zwiebeln gar sind.

Hähnchenbrustfilets mit Salz und Kurkuma würzen. In etwas Speisestärke wälzen. In einer Pfanne in Öl rasch von allen Seiten anbraten. Im heißen Backofen bei 180 °C zehn Minuten fertig garen. Hähnchenbrust aufschneiden. Mit der Chilisauce und dem Gemüsereis servieren.

TIPP:

Hähnchenbrust mit Haut kauft man am besten frisch beim Metzger. Ist der Knochen noch vorhanden, findet man die Hähnchenbrust mit Knochen und Haut auch unter dem Namen "Hähnchenbrust Supreme" im Handel.