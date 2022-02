Tante Mathildas Kirschkuchen: Rezept aus "Die drei ???"

Zutaten:

125 g Butter

125 g Zucker

3 Eier

1 Prise Salz

200 g Mehl

2 TL Backpulver

2-4 EL Milch

1 Glas Kirschen ohne Steine (ca. 350 g Abtropfgewicht)

Zubereitung

Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. Die Kirschen im Sieb abtropfen lassen. Die Butter in einem Topf langsam erhitzen, bis sie geschmolzen ist, dann etwas abkühlen lassen. Die geschmolzene Butter in eine Schüssel geben, dann nach und nach den Zucker und die Eier einrühren. Salz, Backpulver und das Mehl mischen und zu der Buttermasse geben. Schließlich so viel Milch hinzugeben, dass der Teig eine cremige Masse wird. Er darf aber nicht flüssig werden.