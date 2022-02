Tex-Mex-Salat mit gerösteten Kartoffeln und Süßkartoffeln

Der Vergleich zeigt: Sowohl Kartoffeln, als auch Süßkartoffeln haben jeweils ihre eigenen Vorzüge. Wer auf eine ausgewogene Ernährung achtet, setzt am besten einfach beide Gewächse auf den Speiseplan – zum Beispiel in Form einer leckeren Tex-Mex-Bowl.

Die Kartoffeln und Süßkartoffeln waschen, schälen und in Stücke schneiden. Die Kartoffelstücke in eine Schüssel geben und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer vermischen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Kartoffel- und Süßkartoffelstücke darauf ausbreiten. Bei 200 °C circa 20 Minuten backen bis sie gar und knusprig sind. Die Kartoffelstücke nach der Hälfte der Backzeit (zehn Minuten) wenden.

Als nächstes die pikanten Cashews zubereiten: Cashews, Cayenne-Pfeffer, süße Paprika, 1 EL Honig, Saft und Schale einer Limette, Salz und Sonnenblumenöl in einer Schüssel gut miteinander vermischen. Die marinierten Cashews auf ein Backpapier legen und bei 180 °C drei Minuten backen. Die Cashews wenden und weitere drei Minuten backen. Das Backblech im Anschluss aus dem Ofen nehmen. Die Cashews in eine Schüssel geben und etwas abkühlen lassen.

Saft einer Limette, 2 Esslöffel Olivenöl sowie Salz und Pfeffer nach Geschmack in einer kleinen Schüssel zu einer Salatsoße zusammen mischen. Die Avocadohälfte in feine Streifen schneiden. Den Rotkohl und die Frühlingszwiebeln waschen und in feine Streifen beziehungsweise Ringe schneiden. Die Tomate waschen und würfeln. Den Mais und die Kidneybohnen in einem kleinen Sieb abtropfen lassen.