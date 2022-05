Thailändisches Pad Thai mit Chili und Kartoffel-Nudeln

Zutaten für 4 Portionen:

600 g festkochende Kartoffeln

500 g Hähnchenfilet

1 rote Paprika

2 Karotten

2 Knoblauchzehen

5 Frühlingszwiebeln

5 EL neutrales Pflanzenöl (z.B. Sonnenblumenöl)

40 g Rohrzucker

½ rote Chilischote

1 TL Tamarindenpaste

100 g Soja- oder Mungobohnensprossen

2 EL Sojasoße

1 EL Fischsoße

1 TL Reisessig

Saft einer Limette

3 Eier

150 g ungesalzene, geröstete Erdnüsse

½ Bund frischer Koriander

Zubereitung:

Kartoffeln, Paprika, Frühlingszwiebeln, Chilischote, den frischen Koriander und die Karotten waschen und trocken tupfen. Die Mungobohnen- oder Sojasprossen in einem Sieb auswaschen und trocken tupfen. Die 600 Gramm Kartoffeln schälen und durch einen Spiralschneider drehen. Anschließend die Paprika längs halbieren, die Kerne entfernen und in Streifen schneiden. Die Karotten schälen und in Stifte schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Die halbe Chilischote und den frischen Koriander fein hacken. Das Hähnchenfilet in Stücke schneiden.