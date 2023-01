Türkische Pizza mit Lamm und Aubergine.

Ihr träumt aktuell von einem Urlaub in fernen Ländern? Wir verschönern euch die Wartezeit auf die nächste Reise. Mit dieser türkischen Pizza fühlt ihr euch garantiert wie an der türkischen Riviera. Einfach die Augen schließen, genießen und träumen.

Für 4 Personen

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Kochzeit: 15 Minuten

Zutaten

1 EL Olivenöl

3 Lammkeulen-Steaks, in Streifen geschnitten

1 rote Zwiebel

1 Aubergine

2 Knoblauchzehen

1 TL Paprikapulver

400 g Fertigpizza-Teig

150 ml passierte Tomaten

80 g Feta

1,5 TL gehackte Minze Honig zum beträufeln

Zubereitung

Ofen auf 200° C Umluft (Gas Stufe 6) vorheizen. Die Hälfte des Öls in einer Pfanne erhitzen und die Lammkeulen-Streifen darin für circa 2 Minuten goldbraun anbraten. Anschließend aus der Pfanne nehmen. Restliches Öl in die Pfanne geben und die in Streifen geschnittene Zwiebel darin anbraten. Gewürfelte Aubergine dazu geben und für 5 bis 6 Minuten goldbraun anbraten. Dann gepressten Knoblauch und Paprikapulver hinzufügen und unter Rühren kurz mit anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.