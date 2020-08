| Rezept

Tempeh ist ein Fermentationsprodukt aus Sojabohnen mit einem milden, nussartigen Geschmack, der mit vielen Gewürzen harmoniert. Auch als Burger schmeckt Tempeh super.

Zutaten (4 Portionen):

400 g Tempeh

4 Landbrötchen

(zum Aufbacken)

4 EL Sojamehl

100 ml Wasser

½ TL Salz

3 EL Stärke (oder Mehl)

80 g Cornflakes, ungesüßt

3 Tomaten

½ Gurke

1 Kopf Romana-Salat

8 EL vegane Salat-Mayonnaise

Saft von ½ Bio-Limette

½ TL Kurkuma

etwas Öl ( zum Braten)

Zubereitung:

Brötchen nach Packungsangabe aufbacken. Währenddessen Sojamehl, Wasser und Salz in einer flachen Schüssel verrühren. Stärke und Cornflakes in zwei weitere Schüsseln geben. Cornflakes mit der Hand zerdrücken. Tempeh in acht gleich große Stücke schneiden. In Stärke, dann in Sojamehl und in den Cornflakes wenden. In einer heißen Pfanne in Öl auf mittlerer Stufe langsam goldbraun braten. Mayonnaise, Limettensaft und Kurkuma verrühren. Salat, Tomate und Gurke putzen und abwaschen. Salat in kleine Stücke zupfen. Tomate und Gurke in Scheiben schneiden. Brötchen halbieren. Mit Salat und Gurkenscheiben belegen. Tempeh darauflegen. Tomate und Mayonnaise hinzufügen. Zusammenklappen und sofort servieren.