Veganes Pflaumen-Beeren-Crumble mit Marzipan und Vanillesoße

Zutaten (für 4 Portionen):

10 Pflaumen

350 g Beerenmischung (TK)

90 ml Orangensaft

½ TL Zimt

1 EL Zucker

100 g vegane Butter

150 g Marzipanrohmasse

100 g Weizenvollkornmehl

Für die Vanillesoße:

½ Päckchen Vanillepuddingpulver

500 ml Hafermilch

3 EL Zucker

Zubereitung:

Die Pflaumen abwaschen, halbieren, den Stein entfernen und das Fruchtfleisch in Viertel schneiden. Orangensaft, Zimt und Zucker in einer Tasse verrühren. Kalte Butter und Marzipanrohmasse in Würfel schneiden. Mit dem Mehl in eine Schüssel geben und mit den Händen rasch zu Streuseln kneten.