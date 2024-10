Destination X: Acht Prominente fragen sich "Wo bin ich?"

Ein Roadtrip der besonderen Art erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Destination X“. Gemeinsam fahren sie im abgedunkelten Reisebus durch Europa und müssen anhand von Bildern und Hinweisen erraten, wo sie eigentlich gerade sind. Für denjenigen, der am schlechtesten rät, endet der Trip vorzeitig.

Mit an Bord sind Schauspielerin Tina Ruland , „Let‘s Dance!“-Tänzerin Ekaterina Leonova, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Andreas Elsholz, Influencerin Leyla Lahour, Turn-Europameister Philipp Boy sowie die Reality-Darsteller Max Bornmann („Make Love – Fake Love“) und Hanna Sökeland („Princess Charming“).

Tina Rulands große Leidenschaft ist das Reisen, weshalb sie ihre Teilnahme bei „Destination X“ sofort zugesagt hat. „Ich bin ein richtiger Reisefanatiker. Ich sage immer, ich habe drei Leidenschaften in meinem Leben: Meine zwei Söhne, die Schauspielerei und das Reisen. Die Chance, neue Länder zu entdecken, reizt mich total, auch wenn ich nicht weiß, wie viel ich davon sehe. Abenteuer liebe ich einfach.“ Auch Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova freut sich, Teil der Abenteuer-Reality-Show zu sein. „Ich liebe es, neue Kulturen zu entdecken und interessante Menschen kennenzulernen“, sagt sie. Dennoch geht sie mit gemischten Gefühlen an die Sache heran, da sie nicht genau weiß, was sie während der modernen Schnitzeljagd erwartet: „Ich habe Höhenangst. Alle Herausforderungen, die etwas mit Höhe zu tun haben, werden mir besonders schwerfallen.“