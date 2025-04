Unterwegs für kleines Geld: So reist du kostengünstig!

Verreisen wird immer teurer. Vor allem die Hotelpreise sind in den vergangenen zwei Jahren in die Höhe geschossen. Die Gründe sind allseits bekannt: Inflation, hohe Energiekosten, verändertes Reiseverhalten. Die Hotelpreise sollen laut Prognosen des Reiseunternehmens Amex GBT auch in diesem Jahr weiterhin steigen, wenn auch nicht so drastisch wie 2024. Wie gut, dass es das Internet gibt – und somit viele neue Plattformen, die Reiselustigen den Urlaub auch für wenig Geld ermöglichen. Wer flexibel ist, muss mit ein wenig Glück nur den Flug bezahlen. Hier einige Beispiele, wie das gelingen kann: