Bastel-Tipps in der Osterwoche

Versteckter Hase

So ein raffinierter Marmorkuchen – doch wie ist der Hase bloß in den Teig gekommen? Ganz einfach: Zunächst wird ein separater dunkler Teig gebacken, aus dem dann Hasen mit einem entsprechenden Keks-Ausstecher ausgestochen werden. Diese Häschen werden hintereinander in einer Kuchenform aufgereiht. Anschließend den hellen Teig in die Form geben und ebenfalls im Ofen backen. Fertig ist der Hasenkuchen!