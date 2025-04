TV-Tipp: "Die Bachmanns" im ZDF mit Stefanie Stappenbeck

Was haben ein durchschnittlicher Kühlschrank und die Ehe der Bachmanns gemeinsam? Genau, beide haben eine Lebensdauer von zwölf Jahren. Miriam Bachmann (Stefanie Stappenbeck) hat das gemeinsame Haus behalten. Und da sich die beiden Ex-Partner mittlerweile – zuliebe ihrer Kinder – gut miteinander verstehen, beschließt Markus (Oliver K. Wnuk), in ein frei gewordenes Haus in Miriams Nachbarschaft zu ziehen. Doch er hätte vielleicht besser mal erwähnen sollen, dass er nicht allein dort wohnen wird, sondern mit seiner neuen Partnerin Galina (Natalia Belitski) einzieht. Die turbulente Familienkomödie nach einem Drehbuch von Ralf Husmann sorgt für jede Menge Lacher und zeigt, wieso es „Patch-Work“ und nicht „Patch-Fun“ heißt.