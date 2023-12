"Das Fest der Liebe"-Star Oliver Wnuk im Podcast über den Dreh: „Man muss sich trauen

Schauspieler und Autor Oliver K. Wnuk ist aktuell in der vierteiligen Impro-Serie „Das Fest der Liebe“ zu sehen, die in der ARD Mediathek abrufbar ist und am 23. Dezember ab 17.15 Uhr im Ersten gezeigt wird. Kürzlich war er im Promi-Podcast „Hallo!“ mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun zu Gast. Lesen Sie hier einen Ausschnitt des Gesprächs.

Wnuk: Zu Drehbeginn sagt jemand „Und bitte“ und sechs Stunden später sagt er „Danke“ (lacht). Es ist unheimlich toll, bei einer solchen Produktion mitzumachen. Wir hatten vor Ort etwa 50 Kameras in der großen Villa, in der wir gedreht haben. Dazu noch das große Team von mehr als 100 Personen. Als Schauspieler bist du in dieser Mini-Serie völlig frei, spielst quasi deinen eigenen Film. Natürlich gibt es eine Idee für den groben Handlungsstrang der Serie, aber dann entwickelt man zusammen mit dem Regisseur und dem Produzenten eine Figur und eine Reise: Was könnte derjenige erleben auf seiner Reise? Was könnte sein Ziel sein an diesem Abend? Wie sind die Verhältnisse zueinander? Was sind seine Konflikte, was ist sein Problem? Nur um dann beim Drehen zu merken, dass doch alles anders kommt. Die anderen Figuren haben ein anderes Ziel und ein anderes Verhältnis zu mir. Sie haben ein Geheimnis, von dem ich nichts weiß. So spinnt der Regisseur ein Puzzle zusammen aus Teilen, die der Spieler weiß – oder eben nicht. Es kann etwas Fantastisches entstehen, aber es kann auch schiefgehen.