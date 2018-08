| Radiotipps

prisma empfiehlt in den Radiotipps klassischen Hörgenuss und ein fesselndes Feature.

Eleganter Auftakt

An Karten für Konzerte in der Hamburger Elbphilharmonie zu gelangen, gleicht einem Glücksspiel. Auch die neue Saison ist fast ausverkauft. Als "Trostpflaster" gibt es für Klassik-Freunde die Live-Übertragung eines Konzerts des NDR-Elbphilharmonie-Orchesters, das mit einem französischen Programm (Ravel, Connesson) unter der Leitung von Krzysztof Urbański in die neue Spielzeit startet. Mit dem jungen französischen Pianisten Bertrand Chamayou tritt in der "Opening Night 2018" ein ausgezeichneter Vertreter der französischen Klavierschule in der "Elphi" auf.

Samstag, 1.9. • 19 bis 23 Uhr • NDR Kultur

Medizinische Fernbeziehung

Ärzte sollen in Zukunft auch Patienten beraten und behandeln dürfen, die sie noch nie persönlich gesehen haben. Schon jetzt hilft die Telemedizin im Notdienst, Intensivmediziner konferieren per Televisite, statt dass Hausbesuche stattfinden, fließen Daten und Bilder zwischen Krankenbett und Praxis. Doch ein Selbstläufer ist die Telemedizin noch lange nicht. Kommt der Arzt künftig per App? Ein Radio-Feature von Martina Keller und Jochen Paulus gibt Antworten.

Sonntag, 2.9. • 16.30 Uhr • Deutschlandfunk