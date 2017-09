| Veransta

Mit "Jonah" auf "Wicked Fever"-Tour

Nachdem Jonah 2014 mit dem Song "All We Are" einen der Tophits des Jahres ablieferte, geht das Berliner Duo im September dieses Jahres mit seinem Debütalbum "Wicked Fever" auf Tour.

Angelo Mammone (Sänger) und Christian Steenken (Gitarrist) haben sich für die Platte drei Jahre Zeit genommen. Entstanden sind die atmosphärischen Synthetik-Klänge auf der idyllischen Kanareninsel Fuerteventura. Der irreale Sound gepaart mit einem Schuss Indie-Pop soll das Publikum in eine Klangwelt aus Traum und Wirklichkeit entführen. Jonahs Ziel: "Wir möchten die Zuhörer mit unserem Wicked Fever anstecken!" Na, dann mal los.

Was: Jonah – "Wicked Fever"-Deutschland-Tour

Wann und wo: 11. September in Hannover, 12. September in Köln, 26. September in Leipzig, 27. September in Berlin, 28. September in Hamburg.