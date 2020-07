| Freizeittipp

Nachdem viele Freibäder wieder geöffnet haben, kann auch ein ganz besonderer Fun-Sport wieder für Abwechslung und Abenteuer sorgen: Die meisten Wasserski-Anlagen heißen ihre Gäste mittlerweile wieder willkommen und haben ihre Vorgehensweise den Corona-Maßnahmen angepasst.

So wurden die Zeiten für Check-In und Übergang zwischen einzelnen Gruppen verlängert. Zudem achtet man streng auf Abstands- und Hygieneregeln. Werden all diese Voraussetzungen erfüllt, steht der Hatz durch die Fluten nichts mehr im Wege. Egal, ob auf Skiern oder per Wakeboard; egal, ob in Bayern, im Rheinland, an der Nord- oder Ostsee: Wasserski ist ein schnell erlernbarer Spaß für die ganze Familie.

Die meisten Anlagen bieten Anfängern, die sich vielleicht im Urlaub erstmals auf die Bretter stellen, günstige Schnupperkurse und eine Leih-Ausrüstung an.

Infos: www.dwwv.de