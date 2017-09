| Serie auf Vox

"Club der roten Bänder": Start der 3. Staffel steht fest

Die dritte und finale Staffel der Vox-Serie "Club der roten Bänder" wird ab dem 13. November 2017 ausgestrahlt. In zehn neuen Folgen geht immer montags um 20:15 Uhr mit den Hauptdarstellern Tim Oliver Schultz, Damian Hardung, Luise Befort, Nick Julius Schuck, Timur Bartels und Ivo Kortlang weiter.

Die Serie der "Club der roten Bänder" basiert auf wahren Erlebnissen von Autor Albert Espinosa und erzählt die Geschichte von sechs Jugendlichen, die im Krankenhaus eine tiefe Freundschaft zueinander entwickeln. Obwohl ihre Schicksalsschläge schwer wiegen, machen sie die Klinik zusammen zu einem Ort der Lebensfreude.

Auszeichnungen und gute Quoten

Auf Vox ist die Serie, die unter anderem mit dem Grimme-Preis und jeweils zweimal mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Jupiter Award ausgezeichnet wurde, seit 2015 zu sehen. Nach sehr guten Quoten der ersten Staffel, konnte auch die zweite Staffel mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent (Zielgruppe 14 bis 59 Jahre) und 3,05 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren punkten.

Die dritte Staffel ist unter der Regie von Felix Binder, Sabine Bernardi und Jan Martin Scharf entstanden. Gemeinsam mit Arne Nolting und Felix Binder sowie Marc O. Seng war Scharf auch wieder als Autor tätig. Vor der Kamera standen unter anderem Tim Oliver Schultz als Leo, Damian Hardung als Jonas, Luise Befort als Emma, Nick Julius Schuck als Hugo, Timur Bartels als Alex und Ivo Kortlang als Toni.

Staffel 1 und 2 in der Wiederholung

Vor dem Start der neuen Folgen zeigt Vox die erste und zweite Staffel zudem in der Wiederholung. Mit Staffel 2 geht es am 7. und 8. Oktober 2017 los: Dann laufen je fünf Folgen am Samstag und Sonntag ab 8.55 Uhr bei Vox. Nur einen Tag später zeigt der Kölner Sender montags ab 20.15 Uhr noch einmal die komplette zweite Staffel "Club der roten Bänder" in Doppelfolgen.