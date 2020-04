| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 6. April, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 6. April, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Virus und die Pflege - werden Altenheime zur Corona-Falle?

Das Virus und die Pflege - werden Altenheime zur Corona-Falle? Gäste: Karl-Josef Laumann (CDU, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales), Bernd Meurer (Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste; Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern und Rheinland-Pfalz), Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer (Ärztlicher Leiter Klinische Infektiologie Uniklinik Köln), Silke Behrendt-Stannies (Altenpflegerin), Prof. Dr. Johannes Pantel (Gerontopsychiater und Professor für Altersmedizin an der Universität Frankfurt)

Karl-Josef Laumann (CDU, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales), Bernd Meurer (Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste; Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern und Rheinland-Pfalz), Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer (Ärztlicher Leiter Klinische Infektiologie Uniklinik Köln), Silke Behrendt-Stannies (Altenpflegerin), Prof. Dr. Johannes Pantel (Gerontopsychiater und Professor für Altersmedizin an der Universität Frankfurt) Im Einzelgespräch: Wiebke Worm (pflegt seit vielen Jahren ihren Ehemann zu Hause)

Wie kann man Pflegeheime und Kliniken besser schützen? Welche Hilfe gibt es für pflegende Angehörige? Experten und Politiker beantworten bei "Hart aber fair" die Fragen von Moderator Frank Plasberg und der Zuschauer.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 16. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 16. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 19. April, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 19. April, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 22. April, 23.00 Uhr

Mittwoch, 22. April, 23.00 Uhr Thema: Das Thema ist noch nicht bekannt.

Das Thema ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt.

Noch nicht bekannt. Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.